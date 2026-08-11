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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cenazesi Sakarya'da bulundu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cenazesi, Sakarya'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cenazesi Sakarya'da bulundu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cenazesi, Sakarya'da bulundu.

        Babalı Sahili'nde, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu 9 Ağustos'ta denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü ekiplerce kurtarılırken, kaybolan Ümüt B. (20) için aynı gün arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Arama kurtarma çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı.

        Çalışmalara dronla da destek verildi.

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        Gencin cenazesi, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Karaboğaz sahili Başoğlu mevkisinde bulundu.

        Ümüt B'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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