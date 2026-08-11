GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cenazesi Sakarya'da bulundu

Babalı Sahili'nde, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu 9 Ağustos'ta denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü ekiplerce kurtarılırken, kaybolan Ümüt B. (20) için aynı gün arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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