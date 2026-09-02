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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir zabıta ekipleri, Çark Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek vatandaş ve esnafa karanfil dağıttı.

        Kortejin ardından kutlama programı, Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Kutlama programına Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve zabıta personeli katıldı.

        Zabıta Dairesi Başkanı Mahmut İslamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Zabıtalık yalnızca bir görev değil, şehrine sahip çıkmak, vatandaşına hizmet etmek ve kamu düzenini korumaktır. 200 yıllık geçmişimizden aldığımız güçle, çözüm odaklı ve vatandaşla iletişimi güçlü zabıta teşkilatını daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Zabıta Teşkilatımızın 200'üncü yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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        - Yağlı Güreş Spor Okulları'nda ön kayıtlar başladı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince, "Herkes İçin Spor, Her Yaşa Sağlık" mottosuyla uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek ve 13-18 yaş aralığındaki (2013-2008 doğumlular) çocuklara yönelik düzenlenecek Geleneksel Güreş (Yağlı Güreş) Spor Okulları'nda ön kayıtlar başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların hareketli yaşam alışkanlığı kazanmasını, fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve geleneksel Türk sporlarından biri olan güreşi yeni nesillere aktarmayı hedefleyen kurslarda eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Spor okuluna katılmak isteyenler, "www.sakarya.bel.tr" internet adresi üzerinden ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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        Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00-19.00'da gerçekleştirilecek antrenmanların program takvimi şu şekilde:

        "Pazartesi: güreş eğitimi, salı: ağırlık antrenmanı, çarşamba: güreş eğitimi, perşembe: koşu antrenmanı, cuma: güreş eğitimi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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