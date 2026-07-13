Sapanca Gölü'nü daha etkin korumak için bilim kurulu oluşturuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında "Sapanca Gölü Havzası ve Sakarya Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Bilimsel ve Teknik İşbirliği" protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi'nde imzalanan protokolle, su kaynaklarının ve Sapanca Gölü'nün sürdürülebilirliği için yeni yönetim modelinin devreye alındığı bildirildi.



Protokol kapsamında kentin su kaynaklarının korunması için oluşturulan bilim kurulu heyetinin gölü geleceğe miras bırakmak için bilimin ışığını yansıtacağı anlatılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ın protokolü imzaladığı belirtildi.



SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, yönetim kadrosu ve SAÜ bilim kurulunda görevli akademisyenlerin törene katıldığı aktarılan açıklamada, protokol kapsamında Sakarya'daki tüm yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının bilimsel yöntemlerle izleneceği, araştırılacağı ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla korunmasının yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerinin bilimsel yöntemlerle analiz edileceği, ortak araştırmalar ve laboratuvar çalışmaları yürütüleceği kaydedildi.



- "Su kaynaklarını gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştıracak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, bölgedeki en önemli içme suyu kaynağını korumaya yönelik işbirliğini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.



Şehirlerin ortak akıl ve bilimsel bakış açısıyla geleceğe hazırlanabileceğine inandıklarını vurgulayan Alemdar, akademisyenlerin katkılarıyla sürdürülebilirliği esas alan, doğayı koruyan ve çevreye duyarlı şehir anlayışını daha da güçlendireceklerine değindi.



Alemdar, bilimsel bilgiyi uygulamayla buluşturan ortaklığın çok daha nitelikli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "İklim krizi artık tüm dünyanın ortak gerçeği. Su kaynaklarımızı günübirlik çözümlerle değil, uzun vadeli bilimsel politikalarla korumak zorundayız. Üniversitemizle kurduğumuz bu güçlü işbirliği sayesinde Sapanca Gölü'nü ve Sakarya'nın tüm su kaynaklarını gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştıracak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Üniversitemize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız"



Rektör Al ise dünyanın en yaşanabilir kentlerinden birinde yer alan yerleşkeye sahip olduklarını ve Sapanca Gölü'nün hem üniversite hem de kent için çok kıymetli doğal miras olduğunu anlattı.



Al, SAÜ olarak topluma katkı sağlayan projeler üretmeye ve ortak çalışmaları geliştirmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi konusunda üniversitemize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Yerel yönetimlerle kurduğumuz güçlü işbirliği, bilimsel çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

