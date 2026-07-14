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        Serdivan Belediyesi 71 konutun dönüşümü için çalışma başlattı

        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 08:16 Güncelleme:
        Serdivan Belediyesi 71 konutun dönüşümü için çalışma başlattı

        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

        Belediyenin koordinesinde hayata geçirilen 71 dairenin yer aldığı "Advas Evleri Kentsel Dönüşüm" projesi kapsamında hak sahipleriyle sözleşme süreci tamamlanarak binaların yıkımı törenle başladı.

        Törende konuşma yapan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın deprem bölgesi olduğunu anımsatarak, güvenli ve sağlam yapılaşmanın önemine dikkati çekti.

        Vatandaşlara kentsel dönüşüm konusunda çağrıda bulunan Atabek, "Sakarya deprem bölgesi, bu gerçeği sürekli anlatıyoruz. Vatandaşlarımızdan kentsel dönüşümden korkmamalarını istiyoruz. Belediyelerimiz, devletimiz ve bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

        Kentsel dönüşümün yalnızca kamu kurumlarının değil, vatandaşların da desteğiyle başarıya ulaşacağını vurgulayan Atabek, hayata geçirilen projenin uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarla gerçekleştiğini ve projenin bulunduğu konum ile planlamasının örnek nitelikte olduğunu dile getirdi.

        Atabek, projede vatandaşlardan ek bedel talep edilmemesinin önemli bir avantaj olduğuna değinerek, "Aynı mahallede, çevrede ve komşularla yaşamın devam edecek olması özellikle aileler için çok önemli. Projenin bu ayrıntılar düşünülerek hazırlanmış olması bizi gerçekten mutlu etti. Serdivan'a ve Sakarya'mıza yakışan güzel bir çalışma olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise depremlerin ve doğal afetlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu, yaşanan acı tecrübelerin güvenli yapılaşmanın önemini ortaya koyduğunu söyledi.

        Binaların mutlaka sağlam, güvenli ve yaşanabilir olması gerektiğini aktaran Alemdar, "Artık çok iyi biliyoruz ki depremler insanı öldürmüyor. İnsanı öldüren, dayanıksız binalardır. Yapılarımızı sağlıklı, dirençli, güvenli ve sosyal yaşamı destekleyecek şekilde inşa edebilir, vatandaşlarımızı riskli binalar yerine güvenli konutlarda yaşatabilirsek, can ve mal kayıplarını en aza indirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını, hak sahiplerine kira ve taşınma desteği sağlanacağını, projelerin devlet desteğiyle sürdürüleceğini belirtti.

        Göreve geldikten sonra çalışmaları hızlandırıp ilçede ilk dönüşüm projesinin başlattıklarına değinen Çelik, 1999 Marmara Depremi'nin ardından riskli yapı stokuna yönelik çalışmalar kapsamında ekiplerin 565 binayı inceleyerek 4 bin 680 konutta tespit çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Çelik, hak sahiplerine aylık 25 bin lira kira desteği ve 200 bin lira taşınma yardımı sağlanacağını bildirerek, daha sonra herhangi bir geri ödeme alınmayacağını ve projenin yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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