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        Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sakarya'da başladı

        Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sakarya'da başladı

        Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

        Serdivan ilçesindeki Metehan Başar Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 86 kulüpten 597 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mertcan Albunar, AA muhabirine, federasyonun faaliyet programında yer alan şampiyonanın 5 gün süreceğini söyledi.


        Şampiyonaya 285 erkek, 312 kadın sporcunun katıldığını bildiren Albunar, turnuvanın, yıldızlar milli takımı ve olimpik kadroların temelini oluşturan yaş grubu bazında yapıldığını kaydetti.

        Albunar, yarışmalarda yeni şampiyonlar çıkararak, ülkeyi dünya ve Avrupa şampiyonlarında en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 19 Temmuz'da sona erecek.






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