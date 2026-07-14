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        Adapazarı'nda özel gereksinimli bireylerle aşure etkinliği gerçekleştirildi

        Adapazarı Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Sakarya Engelli ve Yardımlaşma Derneğince, muharrem ayı kapsamında aşure etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Adapazarı'nda özel gereksinimli bireylerle aşure etkinliği gerçekleştirildi

        Adapazarı Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Sakarya Engelli ve Yardımlaşma Derneğince, muharrem ayı kapsamında aşure etkinliği düzenlendi.

        Aziz Duran Parkı'nda yapılan programda, işaret dili kullanılarak engelli bireylerin etkinliği takip etmesi sağlandı.

        İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı döneme denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

        Birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çeken Durmuş, "Rabbim bizleri Kerbelaları da 15 Temmuz'ları da yeniden yaşamaktan muhafaza eylesin. Bunun üstesinden ancak birlik ve beraberliğimizi koruyarak gelebiliriz. Bizi bir arada tutan en güçlü bağ İslam'dır." şeklinde konuştu.

        Etkinlik, özel gereksinimli bireylere aşure ikramının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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