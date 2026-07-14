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        Sakarya'da denizde açığa sürüklenen kız çocuğunun kurtarılma anı kamerada

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde açığa sürüklenen kız çocuğunun kurtarılma anı cankurtaran kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Sakarya'da denizde açığa sürüklenen kız çocuğunun kurtarılma anı kamerada

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde açığa sürüklenen kız çocuğunun kurtarılma anı cankurtaran kamerasınca görüntülendi.

        Karasu sahilinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, bir kız çocuğunun denizde açığa sürüklendiği ihbarını aldı.


        Jet skiyle harekete geçen iki kişilik ekip, kızın bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekipten biri suya atlayarak kız çocuğunu jet skiye çıkardı.

        Sahile çıkarılan ve deniz kollukları takılı olan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada, ekibin süratle kız çocuğunun bulunduğu bölgeye gitmesi ve kurtarma anı, cankurtaranların kamerasıyla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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