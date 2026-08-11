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        Dünya Koro Oyunları'nda kategorisinde birinci olan Vox Humanis Korosu Şanlıurfa'ya geldi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) kategorisinde dünya birincisi olan Harran Üniversitesi (HRÜ) Vox Humanis Korosu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Dünya Koro Oyunları'nda kategorisinde birinci olan Vox Humanis Korosu Şanlıurfa'ya geldi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) kategorisinde dünya birincisi olan Harran Üniversitesi (HRÜ) Vox Humanis Korosu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda karşılandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın müzik kültürünü dünya sahnesinde başarıyla temsil eden ve Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği HRÜ Vox Humanis Korosu, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) kategorisinde dünya birincisi olarak kente döndü.

        Yaklaşık 40'tan fazla ülkeden 160'ın üzerinde koronun ve 8 bin 500'ü aşkın koristin katıldığı organizasyonda kendi kategorisinde birinci olan Vox Humanis için Şanlıurfa GAP Havalimanında karşılama programı düzenlendi.

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        Koroyu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet İlyas, üniversitenin akademik personeli ve çok sayıda katılımcı karşıladı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aksoy, koronun elde ettiği derecinin önemine işaret etti.

        Bu başarının Şanlıurfa için bir başlangıç olduğunu belirten Aksoy, bundan sonra daha güzel başarıların geleceğine inandığını kaydetti.

        Vali Yardımcısı Onur Özaydın da İsveç'te elde edilen dünya birinciliğinden dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti.

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        Koro Şefi HRÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fırat Altun da elde ettikleri dünya birinciliğinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, Şanlıurfa'nın tarih boyunca müzikteki önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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