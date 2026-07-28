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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Bazı vatandaşlar park ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışırken, bazıları ise kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

        Balıklı Parkı'nda bulunan vatandaşlar da musluklardan ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

        - Şanlıurfa

        Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

        Bazı vatandaşların şemsiye ve şapka kullandığı, bazılarının ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştığı görüldü. Tarihi çarşılar bölgesinde alışveriş yapanların daha rahat vakit geçirebilmesi için vantilatör sistemi çalıştırıldı. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı noktalarında yoğunluğun azaldığı gözlendi.

        - Malatya

        Malatya'da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezindeki Kışla ve İnönü Caddeleri ile İnönü Kapalı Çarşısı çevresinde insan yoğunluğu azalırken, bazı vatandaşlar bina gölgelerinde bekleyerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yoğunluğun düştüğü görüldü.

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklar, kapalı çarşılar ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Kent merkezindeki termometreler 39 dereceyi gösterdi.

        - Kilis

        Kilis'te hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken vatandaşlar serinlemek için havuzları, parkları ve gölgelik alanları tercih etti.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin işlek noktalarında sakinlik yaşanırken, bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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