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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı.


        Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.


        - Şanlıurfa

        Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometre 47 dereceyi gösterdi.

        Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi, park ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

        Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı, bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Cami avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

        - Malatya

        Malatya'da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezindeki Kışla ve İnönü caddeleri ile İnönü Kapalı Çarşısı çevresinde insan yoğunluğu azalırken, bazı vatandaşlar bina gölgelerinde bekleyerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Parkı'nda ise sıcaktan bunalan vatandaşlar ve çocuklar, süs havuzunda serinledi.

        - Kahramanmaraş

        Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 38 dereceyi gösterdi.

        Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, Tarihi Kapalı Çarşı, dere yatağı, havuz ve gölge alanları tercih etti.

        Bazı vatandaşlar serinlemek için yüksek kesimleri ve baraj kenarlarını tercih ederken, bazı çocuklar da Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Çayı kenarında biriken suda serinlemeyi tercih etti.

        - Kilis

        Kilis'te hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçüldü.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin yoğun noktalarında sakinlik yaşandı.

        Vatandaşların bir bölümü parklar ve gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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