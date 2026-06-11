Haliliye'de yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı sürüyor
Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzundaki çalışmalar sürüyor.
Giriş: 11.06.2026 - 13:51 Güncelleme:
Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzundaki çalışmalar sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dağeteği Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin 200 metrekare alan üzerine temeli atılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşası devam ediyor.
Söz konusu tesisin, özellikle yaz aylarında hem serinleme imkanı sunması hem de yüzme sporuna yeni sporcular kazandırması bekleniyor.
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