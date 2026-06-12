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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Şanlıurfa'da mevlit programı düzenlendi

        Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Şanlıurfa'da mevlit programı düzenlendi

        Şanlıurfa'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Şanlıurfa'da mevlit programı düzenlendi

        Şanlıurfa'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve hatim duası okundu, şehitler için dua edildi.

        Mevlide, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programın ardından jandarma ekiplerince kurulan stantlarda vatandaşlara yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.



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