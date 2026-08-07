MHP Siverek İlçe Başkanlığına Mahmut Gülel seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siverek İlçe Başkanlığı olağan kongresinde Mahmut Gülel, ilçe başkanlığına seçildi.



Camikebir Mahallesi'ndeki MHP Siverek İlçe Teşkilatı binasında gerçekleştirilen kongreye, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mustafa İzgioğlu, MHP MYK üyesi Fatih Çetinkaya, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu ve partililer katıldı.



Tek listeyle gidilen kongrede Mahmut Gülel, MHP Siverek İlçe Başkanı oldu.



Kongrede konuşan MHP MYK Üyesi Mustafa İzgioğlu, Siverek'in MHP açısından önemli bir ilçe olduğunu belirterek, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade eden İzgioğlu, yapılacak genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve MHP'nin güçlü şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi için çalışacaklarını kaydetti.



"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzgioğlu, "Genel Başkanım gibi dünyada hiçbir lider yoktur arkadaşlar, net söylüyorum. Yani bu terörsüz Türkiye konusunda çıkacak, 22 Ekim'de mecliste, diyecek ki, terörsüz Türkiye'yi başlatıyorum diyecek. Ve o kadar büyük bir risk alacak ki, şöyle baktığınızda çok büyük bir risktir siyasiler için." ifadelerini kullandı.



