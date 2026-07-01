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        Şanlıurfa'da 11 arama kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolandırıcılık suçundan 11 arama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 11 arama kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolandırıcılık suçundan 11 arama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan 11 ayrı arama kaydı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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