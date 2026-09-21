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        Şanlıurfa'da 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir depoda yakıt tankının içinde 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir depoda yakıt tankının içinde 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir depoda kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

        Operasyonda, deponun içinde üzeri parke ve çakıl taşlarıyla gizlenmiş, gömülü yakıt tankında 1650 litre kaçak akaryakıt, dolum tabancası ile yakıt sayacı ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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