Şanlıurfa'da 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyonda, deponun içinde üzeri parke ve çakıl taşlarıyla gizlenmiş, gömülü yakıt tankında 1650 litre kaçak akaryakıt, dolum tabancası ile yakıt sayacı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir depoda kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

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