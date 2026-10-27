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        Şanlıurfa'da 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen S.S. ve M.K.'nin ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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