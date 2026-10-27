Şanlıurfa'da 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen S.S. ve M.K.'nin ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 970 Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.