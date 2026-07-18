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        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 4 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan D.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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