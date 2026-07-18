Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 4 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan D.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

