Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 4 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan D.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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