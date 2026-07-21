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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        GAP Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PU 0900, 67 AN 130 ve 63 ADY 428 plakalı otomobiller ile 63 T 0887 plakalı ticari taksi çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan İbrahim Halil Doğan, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle araç kuyruğu oluşan yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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