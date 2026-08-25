Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Bedirhan Y. idaresindeki 63 SG 070 plakalı otomobil, Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda Bilge Y'nin kullandığı 63 M 1020 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halindeki 63 AHH 365 plakalı otomobille ardından Ömer K'nin kullandığı 27 VS 833 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 63 SG 070 plakalı araçta bulunan Serkan G. (18) ve Mirhan K. (17) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"

        Benzer Haberler

        Haliliye'de sokaklar yenileniyor
        Haliliye'de sokaklar yenileniyor
        Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu
        Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu
        Şanlıurfa'da 13 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 13 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Hilvan'da 5 buçuk kilometrelik yol yenilendi
        Hilvan'da 5 buçuk kilometrelik yol yenilendi
        Şanlıurfa'da yeni mahsul fıstık tezgahlardaki yerini aldı
        Şanlıurfa'da yeni mahsul fıstık tezgahlardaki yerini aldı