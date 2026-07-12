Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 11 zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 461 işletmeye 3 milyon 361 bin lira ceza kesildi
        Şanlıurfa'da 461 işletmeye 3 milyon 361 bin lira ceza kesildi
        Siverek kırsalında ceylanlar görüntülendi
        Siverek kırsalında ceylanlar görüntülendi
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da anız yakanlara 21 milyon lira ceza
        Şanlıurfa'da anız yakanlara 21 milyon lira ceza
        Şanlıurfa'da anız yakan 303 kişiye 21 milyon 223 bin 534 lira ceza kesildi
        Şanlıurfa'da anız yakan 303 kişiye 21 milyon 223 bin 534 lira ceza kesildi
        Şanlıurfa'da kayıt dışı ticaret denetimi
        Şanlıurfa'da kayıt dışı ticaret denetimi