Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili 11 zanlı yakalandı.

