Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 11 zanlı yakalandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.