Şanlıurfa'da 8 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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