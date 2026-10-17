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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 8 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da 8 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 8 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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