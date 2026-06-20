Şanlıurfa'da ağaçtan bebek arabasına düşen yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaçtan bebek arabasına düşen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. GAP 3. Etap Bölgesi'nde piknik yapan ailenin boş bebek arabasına ağaçtan yılan düştü. Arabada yılan olduğunu fark eden aile, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı bebek arabasından çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. İtfaiye ekipleri, yaz aylarında özellikle mesire alanlarında yılan ve haşerelere karşı dikkatli olunmasını istedi.

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