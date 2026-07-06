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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Kepirkucak Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        E.Ö. ve oğlu B.Ö. silahla C.Ö'ye ateş açtı.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ö, kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler E.Ö. ve oğlu B.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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