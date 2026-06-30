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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da apartmanın 8. katında çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'da apartmanın 8. katında çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir apartmanın 8. katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da apartmanın 8. katında çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir apartmanın 8. katında çıkan yangın söndürüldü.

        Akpiyar Mahallesi'nde bulunan 9 katlı apartmanın 8. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Binada yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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