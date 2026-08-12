Şanlıurfa'da aranan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek yapılan koordineli çalışmaların neticesinde Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Bursa ilinde olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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