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        Şanlıurfa'da aranan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı

        Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da aranan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı

        Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Bursa ilinde olduğu belirlendi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek yapılan koordineli çalışmaların neticesinde Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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