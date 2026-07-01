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        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Atatürk Barajı Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Atatürk Barajı Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kırsal Kavalık Mahallesi'nde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Murat Yavuz (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yavuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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