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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 00:10 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı.


        Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.

        Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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