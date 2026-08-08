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        Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 14 yıldır aranan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 14 yıldır aranan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "nitelikli suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.


        Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan O.E.U. saklandığı adreste yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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