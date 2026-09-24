Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Baver K'nin (19) kullandığı 09 DJ 010 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ile annesi Saadet K. (52) ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saadet K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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