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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        Baver K'nin (19) kullandığı 09 DJ 010 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü ile annesi Saadet K. (52) ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Saadet K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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