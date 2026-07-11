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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.

        Kırsal Karapınar Mahallesi'nde, evinin çatısında elektrik kablolarına dokunan 6 yaşındaki S.K. akıma kapıldı.

        Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.






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