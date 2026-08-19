Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 19.08.2026 - 16:48 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Sufra Mahallesi'nde su kuyusundan elektrik çekmek isteyen Mehmet Emin Saklı (33) akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Saklı, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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