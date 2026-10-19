Şanlıurfa'da "Enerji Kentleri Birliği Toplantısı" başladı

Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden belediye başkanlarının katılımıyla Şanlıurfa'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği Toplantısı başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji potansiyelini verimli kullanabilmek için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin yıllık 58 milyar metreküp doğal gaz tükettiğini belirten Şatıroğlu, doğal gaz üretim kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Petrol tüketimine ilişkin verileri de paylaşan Şatıroğlu, şunları kaydetti:

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"Türkiye olarak günde 1,1 milyon varil petrol tüketiyoruz, üretimimiz ise 136 bin varil. Petrolü alıp rafinerilerde işliyoruz, motorin, benzin ve mazot olarak vatandaşa sunuyoruz. Yaklaşık 800-900 bin varil petrol ithal ediyoruz. Yani bu konuda yurt dışına bağımlılığımız var. Bütün çalışmalar, bilhassa Gabar ve Diyarbakır'daki çalışmalarımız da dışa bağımlılığı azaltmaya yöneliktir. Yurt dışında doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımız da yine bağımlılığımızı azaltmaya yöneliktir. Bu konuda Irak petrol ülkesi olmasına rağmen benzin sıkıntısı yaşıyor. Rusya'da savaş nedeniyle rafinerilerde sorunlar yaşandı, ülke içinde enerji sıkıntısı ortaya çıktı. Bizim ülkemizde hiçbir vatandaşımız benzin bulma sıkıntısı yaşamaz. Bu konuda iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim."

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- Diğer konuşmacılar

Enerji Kentleri Birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de dünya genelinde yaşanan gelişmelerin enerjinin stratejik önemini her geçen gün artırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemli bir merkezde yer aldığını belirten Sekmen, şöyle devam etti:

"Ekonomik gelişmeler, artan nüfus, sanayileşme, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği ve küresel ölçekte meydana gelen hadiseler enerjinin stratejik önemini artırmaktadır. Bugün güçlü ekonomilerden, gelişmiş sanayilerden, sürdürülebilir şehirlerden, enerji hedeflerinden söz ediyorsak bütün bunların temelinde güçlü bir enerji altyapısının bulundurulması gerektiğini de kabul etmek durumundayız. Enerji üretim alanıdır, sanayimizin gücüdür. Enerji bütün sektörlerin ana gücüdür ve şehirlerimizin gelişmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bu bakımdan enerji kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ülkemizin geleceği açısından da hayati bir önem taşımaktadır."

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise tarımsal sulamanın yoğun olduğu kentte kesintisiz enerji arzının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kentte yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini belirten Gülpınar, fosil yakıtların dünyanın geleceği açısından tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Toplantı kapsamında belediye başkanları ve temsilcilerinin, kentteki enerji yatırımlarına yönelik yarına kadar saha incelemelerinde bulunacağı bildirildi.