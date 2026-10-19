Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da "Enerji Kentleri Birliği Toplantısı" başladı

        Şanlıurfa'da "Enerji Kentleri Birliği Toplantısı" başladı

        Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden belediye başkanlarının katılımıyla Şanlıurfa'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği Toplantısı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da "Enerji Kentleri Birliği Toplantısı" başladı

        Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden belediye başkanlarının katılımıyla Şanlıurfa'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği Toplantısı başladı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji potansiyelini verimli kullanabilmek için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Türkiye'nin yıllık 58 milyar metreküp doğal gaz tükettiğini belirten Şatıroğlu, doğal gaz üretim kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Petrol tüketimine ilişkin verileri de paylaşan Şatıroğlu, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Türkiye olarak günde 1,1 milyon varil petrol tüketiyoruz, üretimimiz ise 136 bin varil. Petrolü alıp rafinerilerde işliyoruz, motorin, benzin ve mazot olarak vatandaşa sunuyoruz. Yaklaşık 800-900 bin varil petrol ithal ediyoruz. Yani bu konuda yurt dışına bağımlılığımız var. Bütün çalışmalar, bilhassa Gabar ve Diyarbakır'daki çalışmalarımız da dışa bağımlılığı azaltmaya yöneliktir. Yurt dışında doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımız da yine bağımlılığımızı azaltmaya yöneliktir. Bu konuda Irak petrol ülkesi olmasına rağmen benzin sıkıntısı yaşıyor. Rusya'da savaş nedeniyle rafinerilerde sorunlar yaşandı, ülke içinde enerji sıkıntısı ortaya çıktı. Bizim ülkemizde hiçbir vatandaşımız benzin bulma sıkıntısı yaşamaz. Bu konuda iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim."

        REKLAM

        - Diğer konuşmacılar

        Enerji Kentleri Birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de dünya genelinde yaşanan gelişmelerin enerjinin stratejik önemini her geçen gün artırdığını dile getirdi.

        Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemli bir merkezde yer aldığını belirten Sekmen, şöyle devam etti:

        "Ekonomik gelişmeler, artan nüfus, sanayileşme, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği ve küresel ölçekte meydana gelen hadiseler enerjinin stratejik önemini artırmaktadır. Bugün güçlü ekonomilerden, gelişmiş sanayilerden, sürdürülebilir şehirlerden, enerji hedeflerinden söz ediyorsak bütün bunların temelinde güçlü bir enerji altyapısının bulundurulması gerektiğini de kabul etmek durumundayız. Enerji üretim alanıdır, sanayimizin gücüdür. Enerji bütün sektörlerin ana gücüdür ve şehirlerimizin gelişmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bu bakımdan enerji kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ülkemizin geleceği açısından da hayati bir önem taşımaktadır."

        REKLAM

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise tarımsal sulamanın yoğun olduğu kentte kesintisiz enerji arzının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Kentte yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini belirten Gülpınar, fosil yakıtların dünyanın geleceği açısından tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

        Toplantı kapsamında belediye başkanları ve temsilcilerinin, kentteki enerji yatırımlarına yönelik yarına kadar saha incelemelerinde bulunacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Şanlıurfa'da düze...
        Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Şanlıurfa'da düze...
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen down sendromlu çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen down sendromlu çocuk hayatını kaybetti
        Birecik'te muhtarlar onuruna yemek programı düzenlendi
        Birecik'te muhtarlar onuruna yemek programı düzenlendi
        Sulama kanalına düşen Down sendromlu Bedirhan kurtarılamadı
        Sulama kanalına düşen Down sendromlu Bedirhan kurtarılamadı
        Şanlıurfa'da sopalı, bıçaklı kavga; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da sopalı, bıçaklı kavga; 3 yaralı
        Günübirlik kiralanan evlere denetim: 7 daire mühürlendi
        Günübirlik kiralanan evlere denetim: 7 daire mühürlendi