Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Ş.İ. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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