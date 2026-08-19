Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19.08.2026 - 13:21 Güncelleme:
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ