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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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