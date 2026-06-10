Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye 132 bin lira para cezası

        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye 132 bin lira para cezası

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hijyen kurallarına uymayan unlu mamulleri işletmesine 132 bin 108 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye 132 bin lira para cezası

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hijyen kurallarına uymayan unlu mamulleri işletmesine 132 bin 108 lira para cezası kesildi.

        Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konuklu Mahallesi'ndeki unlu mamulleri işletmesinde denetim yaptı.


        Kontrollerde ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi.


        Ayrıca incelemelerde bazı ürünlerde kullanıldığı belirtilen fıstık yerine yer fıstığının tercih edildiği belirlendi.


        İşletmeye 132 bin 108 lira idari para cezası kesen ekipler, iş yerini mühürledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntüler Hijyen kurallarına uymayan işletme...
        Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntüler Hijyen kurallarına uymayan işletme...
        Haliliye'de gençler YKS'ye seri denemelerle hazırlanıyor
        Haliliye'de gençler YKS'ye seri denemelerle hazırlanıyor
        Eyyübiye kırsalında yol standardı yükseliyor
        Eyyübiye kırsalında yol standardı yükseliyor
        Şanlıurfa'da İşyurtları Kurumu Satış Mağazası açıldı
        Şanlıurfa'da İşyurtları Kurumu Satış Mağazası açıldı
        Şanlıurfa'da kamyonetteki lastiklere gizlenen 20 bin paket kaçak sigara ele...
        Şanlıurfa'da kamyonetteki lastiklere gizlenen 20 bin paket kaçak sigara ele...