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        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kırsal Bulutlu Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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