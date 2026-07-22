Şanlıurfa'da iki firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. ile 6 yıl 3 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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