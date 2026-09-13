Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 13.09.2026 - 22:30 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şahin Akgöz idaresindeki 43 AFL 955 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde, Mustafa Akdağ'ın kullandığı 63 N 0840 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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