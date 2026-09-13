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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 22:30 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Şahin Akgöz idaresindeki 43 AFL 955 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde, Mustafa Akdağ'ın kullandığı 63 N 0840 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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