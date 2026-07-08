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        Şanlıurfa'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Haliliye Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Y.S'nin kafası demir korkuluğa sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla korkuluğu genişleterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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