Şanlıurfa'da Narko alan denetimi gerçekleştirildi
Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 noktada ve seyir halindeki ekipler tarafından Narko alan uygulaması yapıldı.
Ekiplerce 170 araçta arama yapılırken, 653 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi.
Denetimlerde farklı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 araç da trafikten men edildi.
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