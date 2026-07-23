Şanlıurfa'da nişanda silahla rastgele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nişan töreninde silahla rastgele ateş açılması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Yukarıgöklü Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan M.K. (58), silahla rastgele havaya ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu M.K.'nin ağabeyi A.K. (63) belinden, A.D. (66) ise omzundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.K. ise gözaltına alındı.

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