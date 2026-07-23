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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da nişanda silahla rastgele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da nişanda silahla rastgele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nişan töreninde silahla rastgele ateş açılması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da nişanda silahla rastgele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nişan töreninde silahla rastgele ateş açılması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Yukarıgöklü Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan M.K. (58), silahla rastgele havaya ateş açmaya başladı.


        Açılan ateş sonucu M.K.'nin ağabeyi A.K. (63) belinden, A.D. (66) ise omzundan yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli M.K. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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