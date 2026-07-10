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        Şanlıurfa'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi'nde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen A.Y. idaresindeki motosiklet, aynı güzergahta plakası ve sürücüsünün ismi belirtilmeyen otomobile arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan A.Y. ve H.Y, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Öte yandan kaza, otomobildeki araç içi kamera tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin yola çıktıktan kısa bir süre sonra motosikletin araca arkadan çarpması ve motosikletteki 2 kişinin savrularak yere düşmesi yer alıyor.



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