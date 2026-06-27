Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Mustafa Aslan (46) idaresindeki 63 SK 883 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma (40), Seher (10), Zehre (8) ve Mehmet Burak Aslan (12) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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