Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde giden tırın sürücüsüne ceza kesildi

        Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde giden tırın sürücüsüne ceza kesildi

        Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde hızla gittiği belirlenen tır sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde giden tırın sürücüsüne ceza kesildi

        Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde hızla gittiği belirlenen tır sürücüsüne ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Şanlıurfa-Gaziantep otobanında ters yönde hızla giden bir tır ihbarı yapıldı.

        Harekete geçen ekipler, Ö.A. yönetimindeki 34 GH 5086 plakalı tırı gişelerde durdurdu.

        Tır sürücüsü Ö.A.'ya 90 bin lira ceza kesildi, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Tırın ters yönde ilerlemesi yol kameraları tarafından da görüntülendi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        Benzer Haberler

        Ters yönde giden tır sürücüsüne 90 bin lira ceza Otobanda ters yönde giden...
        Ters yönde giden tır sürücüsüne 90 bin lira ceza Otobanda ters yönde giden...
        Annesiyle hurda toplayan Ayşe'nin kitap sevgisi duygulandırdı
        Annesiyle hurda toplayan Ayşe'nin kitap sevgisi duygulandırdı
        Şanlıurfa'da sağlık çalışanı darp edildi İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışan...
        Şanlıurfa'da sağlık çalışanı darp edildi İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışan...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
        Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla bir hasta yakını gözal...
        Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla bir hasta yakını gözal...
        Şanlıurfa'da 'Huzur 63' operasyonu; 45 gözaltı
        Şanlıurfa'da 'Huzur 63' operasyonu; 45 gözaltı