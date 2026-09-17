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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da park halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'da park halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da park halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mahmut Yıldızgörer (45) idaresindeki 27 RM 082 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal Kapaklı Mahallesi yakınlarında, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan 47 ABG 666 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldızgörer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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