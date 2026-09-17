Şanlıurfa'da park halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Yıldızgörer (45) idaresindeki 27 RM 082 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal Kapaklı Mahallesi yakınlarında, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan 47 ABG 666 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldızgörer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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