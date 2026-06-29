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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Viranşehir Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Ayaklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Abdulkadir Sarık'ın Viranşehir Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sarık, taburcu edilerek ailesiyle evine döndü.

        Abdulkadir Sarık'ın kız kardeşi Reyah Sarık, gazetecilere, babalarının çalıştığı tarlaya gittikleri sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi.

        Köpeklerden kaçarak kurtulduğunu belirten Reyah Sarık, "Kardeşim kaçamadı. Köpekler ona saldırdı. Yardım isteyince babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı." dedi.

        Abdulkadir Sarık'ın dayısı Hüseyin Saran ise çocukların babalarının bulunduğu tarlaya giderken saldırıya uğradığını hatırlatarak, olayın ardından destek olan herkese teşekkür etti.


        Aile, benzer olayların yaşanmaması için sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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