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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        F.G. idaresindeki 63 ABL 257 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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