Şanlıurfa'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen karpuz yüklü tırdaki babayla oğlu yaralandı. Yusuf Polat (24) idaresindeki 63 KS 763 plakalı karpuz yüklü tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile babası Zülfikar Polat (66) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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