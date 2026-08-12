Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise alışveriş yapanların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla vantilatör sistemi çalıştırıldı.

Bazı kent sakinlerinin güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği, Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

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