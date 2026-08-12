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        Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği, Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

        Bazı kent sakinlerinin güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

        Tarihi çarşılar bölgesinde ise alışveriş yapanların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla vantilatör sistemi çalıştırıldı.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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