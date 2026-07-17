Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. E.K. idaresindeki 01 AZE 673 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 NH 652 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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