Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki 01 AZE 673 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 NH 652 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı

        Benzer Haberler

        Özel Lotus Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan kadın hayatını kaybetti: Do...
        Özel Lotus Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan kadın hayatını kaybetti: Do...
        Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
        Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
        Şanlıurfa'da doğum sonrası annenin ölümüne ilişkin soruşturmada doktor tutu...
        Şanlıurfa'da doğum sonrası annenin ölümüne ilişkin soruşturmada doktor tutu...
        Büyükşehir Siverek merkezinde asfaltlama çalışması yaptı
        Büyükşehir Siverek merkezinde asfaltlama çalışması yaptı
        Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı